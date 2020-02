Puma recrute l’attaquant de West Ham, Sébastien Haller

Et un nouveau joueur de plus dans le giron des ambassadeurs de la marque Puma. Un de plus, car en ce moment la marque allemande multiplie les renforts, en France à Marseille notamment, et ailleurs. Comme ce vendredi, avec l’annonce de l’engagement du Français Sébastien Haller, attaquant de pointe au club de West Ham.

Puma enregistre le renfort de Sébastien Haller

Le partenariat est effectif depuis le début de l’année 2020, l’attaquant des Hammers portait déjà des crampons de son nouvel équipementier en ce mois de janvier, mais d’une manière plus officielle après communication de la marque, il devient dès ce samedi et le match face à Brighton en Premier League, un joueur de la gamme Future 5.1. Soit le modèle que la marque dédie aux joueurs offensifs comme la tête d’affiche Antoine Griezmann, au Barça.

L’attaquant des Hammers sera l’ambassadeur du modèle Future 5.1

Avant Puma, Sébastien Haller évoluait avec des chaussures de la marque Nike, modèle Mercurial. Le natif de Ris-Orangis évolue à Londres, au club de West Ham depuis le début de cette saison, après avoir marque de son empreinte et de ses buts, la Bundesliga et le club de l’Eintracht Francfort.