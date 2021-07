RC Lens et Puma dévoilent les maillots de la saison 2021-22 du RCL [OFFICIEL]

Les maillots 2021-22 du RC Lens sont sortis.

Un nouvel équipementier, pour accompagner la sortie des nouveaux maillots domicile et extérieur 2021-22 du RC Lens. C’est ce lundi qu’ont été dévoilés les tuniques produites par le marque allemande, maintenant qu’elle est associée au club nordiste, de retour dans l’élite du foot français, depuis la saison dernière. Deux modèles qui ne sortent pas du cadre sur les couleurs historiques des Nordistes.

Puma dévoilent les premiers maillots du RC Lens 2021-22

Le premier, domicile, est fidèle au couleur « sang et or », de l’entité nordiste. Ce maillot sera celui que les joueurs de Franck Haise porteront prioritairement, sur les terrain de football. Il est à dominante de jaune, avec de fines lignes rouges et une bande rouge épaisse, à la façon de celle qui traverse le maillot de la sélection nationale du Pérou. Il sera accompagné d’un maillot rouge et des bas jaunes.

Puma nouvel équipementier du club nordiste

A l’extérieur, les Lensois évolueront en noir, avec des bandes vertes verticales, sur la tenue. Le short et les chaussettes portés avec, sont noir. Ces maillots sont donc signés de Puma, nouveau partenaire majeur du RC Lens, depuis cet exercice 2021-22 et pour plusieurs saisons.