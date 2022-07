RC Toulon : Hyundai nouveau sponsor sur le short et fournisseur mobilité du RCT

Hyundai est un nouveau partenaire majeur du RC Toulon.

Les joueurs du Rugby Club Toulonnais vont rouler à bord de voitures Hyundai pour les trois saisons à venir. Au moins. Car la marque automobile est devenue, ce mardi, un partenaire majeur du club varois, par le truchement du Groupe Baldassari, concessionnaire exclusif de la marque sur la région sud. Elle sera visible sur le short des joueurs toulonnais, à compter de cet exercice 2022-2023 et jusqu’en 2025.

Hyundai va s’afficher sur le short des joueurs du RC Toulon

« Nous sommes ravis de nouer ce nouveau partenariat avec Hyundai et le Groupe Baldassari, s’enthousiasme le président du RCT, Bernard Lemaître. Avec Hyundai, nous poursuivons notre engagement environnemental en roulant avec des véhicules 100% électriques ou hybrides rechargeables qui trouveront au Campus RCT un environnement adapté avec nos 40 bornes de recharge déjà installées sur les aires de stationnement du personnel et des joueurs. Responsabilité et Performance seront les maîtres mots de ce partenariat que nous souhaitons pérenniser le plus longtemps possible. »

Une flotte de 60 véhicules hybrides et électriques livrée

Pour marquer l’événement, Hyundai et son partenaire du sud ont livré 60 véhicules hybrides ou électriques, au club, à l’usage des joueurs, membres du staff, dirigeants ou employés. Ce rapprochement sera aussi, pour les deux partenaires, l’occasion de mener des activations communes à déterminer, sur la longueur des trois ans.