Roland Garros 2020 : Quels sont les équipementiers des joueurs et joueuses ?

Cette saison, la tendance est plutôt aux couleurs froides ; le bleu ciel a la cote, sur les épaules de Rafael Nadal notamment, ou celles des Français Gaël Monfils, éliminé prématurément de Roland-Garros 2020, et de Hugo Gaston, la révélation de ce tournoi. Si les deux derniers ont asics pour équipementier commun, Rafael Nadal défend pour sa part, les produits de Nike, son sponsor historique.

Trois équipementiers à, plus de 10% des joueurs et joueuses habillés

Et sur cette édition 2020 de l’Open français, la marque à la Virgule est dominante tel que le montre l’infographie ci-dessous, partagée sur Twitter par Jean-Philippe Frey, Responsable des études à l’Union Sport et Cycle. Un total de 31 marques différentes sont portées par les joueuses et joueurs du tournoi. Nike habille 16% d’ente eux et, avec Lotto (13%) et adidas (10%), trois marques dépassent le seuil des 10% d’athlètes sponsorisés, sur ce Roland Garros.

Nike en tête sur les courts de Roland Garros 2020

Le nombre est une chose, la qualité une autre. Nike occupe le terrain sur la longueur, en s’adjugeant quelques-uns des meilleurs du monde. La preuve étant que la Virgule a gagné 8 des dix dernières éditions de la quinzaine parisienne chez les hommes et sept du côté des dames. C’est aussi historiquement la marque de quelques-unes des légen des modernes de la discipline, depuis les joutes spectaculaires de Sampras et d’Agassi, aux soeurs Williams, puis

Nadal et Federer, avant que ce dernier ne s’engage plus tard pour Uniqlo.