Sodexo Live ! pose (aussi) sa patte sur le Tour de France féminin

Après les garçons, Sodexo Live! régalera les bouches des suiveurs et des acteurs du Tour de France féminin.

L’information tient de la logique, tant le géant français de la restauration collective est inscrit durablement sur le Tour de France des garçons ; déjà plus de trente ans d’association en continu. De fait, il n’y a rien d’étonnant, au fait que Sodexo Live ! devienne le prestataire-partenaire de la toute première édition de la Grande boucle féminine, à suivre très bientôt (du 24 au 31 juillet).

Le Tour de France féminin en plus de la course des hommes

« Le Tour de France s’est imposé comme un temps fort de l’année pour nos équipes, qui mettent toute leur énergie au service des spectateurs, partenaires, médias et organisateurs. Forts de cette expertise unique acquise depuis plus de 30 ans, nous aurons à cœur de créer une expérience tout aussi inoubliable pour tous les publics de la compétition féminine », explique Franck Chanevas, le directeur Général Sodexo Live ! France et Espagne.

Comme une évidence pour les équipes de Sodexo Live !

Dès cette édition 2022, Sodexo déploiera son savoir-faire en appliquant des recettes déjà éprouvées chez les garçons avec, à chaque étape, un brunch au village départ et des cocktails à l’arrivée, le tout agrémenté d’animations culinaires avant et après la course du jour. Désormais restaurateur de tous les Tour de France cycliste, Sodexo Live élargit sa palette, moins ici de compétences, alors que la marque a déjà une solide expérience de l’événement, plutôt d’engagement, sur une épreuve nouvelle qu’il convient d’accompagner dans son développement et sa réussite. En être tenait donc de l’évidence pour le groupe.