Tous en blanc ce mardi sur le Tour de France, pour offrir des heures de soutien scolaire

Ce mardi, habillez-vous de blanc et faites-le savoir. Vous servirez une bonne cause.

Le défi est assez simple et sert à une bonne cause. Ce mardi 6 juillet est le jour des résultats du bac, et celui choisit par Krys, partenaire majeur du Tour de France, de lancer l’activation « L’étape en blanc », sous le hashtag #PorterLaJeunesse. Le but étant de pousser le plus grand nombre, à l’occasion de la 10e étape, entre Albertville et Valence, à porter un tee-shirt blanc.

La journée du blanc solidaire, sur cette 10e étape

Blanc, comme la couleur du maillot du meilleur jeune auquel la marque spécialiste de l’optique et de l’audition est associée sur la Grande Boucle. Pour chaque pièce blanche portée et comptabilisée, deux heures de soutien scolaire seront offertes, par le biais de l’Afev, association partenaire de l’opération. Participeront, toutes celles et ceux présents le long de l’étape du jour. Et les autres via les réseaux sociaux, en taguant les comptes de Krys.

Demain est un jour très important pour la jeunesse !

Avec notre #MaillotBlancKrys, nous créons #LEtapeEnBlanc et invitons tous les français à revêtir demain un maillot blanc pour #PorterLaJeunesse. Pour chaque personne en blanc, 2h de soutien scolaire financés à l’@AfevFrance pic.twitter.com/G6xKexRxIv — Porter la Jeunesse (@opticiens_krys) July 5, 2021

5 000 tee-shirts distribués ce mardi sur le Tour de France

Pour donner l’élan, « nous avons produit des tee-shirts à l’effigie de l’événement », nous dit Christophe Guegen, responsable des événements pour la marque française. « 5 000 seront distribués sur le parcours de l’étape et 5 000 autres, dans les magasins du groupe. Ça fait déjà 20 000 heures de soutiens scolaires assurées ». L’objectif est fixé à 30 000 heures. A vous de jouer…