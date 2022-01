Un champion olympique de Tokyo rejoint le team EDF

Romain Cannone rejoint le team EDF et ses autres champions d’athlètes.

Devenu champion olympique à Tokyo en été dernier, Romain Cannone vient de signer un partenariat avec le team EDF. Il rejoint la double championne olympique de judo, Clarisse Agbégnénou ou encore le double champion du monde de pentathlon moderne, Valentin Belaud, pour les plus connaisseurs. L’épéiste devient, par la même occasion, contrôleur de gestion au sein du Partenaire Premium des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024.

Romain Cannone rejoint le groupe EDF

Le team EDF accueille son 29e athlète et élargit son nombre de disciplines représentées à 16. L’équipe est composée de 13 femmes, 16 hommes, 12 athlètes handisport et 17 athlètes valides, une variété de profils très importante pour le groupe. Un collectif qui a glané 42 médailles Olympiques et Paralympiques, et 41 titres de Champion du Monde. Le jeune homme de 24 ans rejoint donc la crème du sport français.

Avec les JO de Paris en ligne de mire

« Je rejoins doublement EDF puisque je rentre dans le Team et je viens de commencer mon métier de contrôleur de gestion au sein du Groupe, indique Romain Cannone, dans un communiqué. Je suis très heureux qu’EDF comprenne le double projet d’un sportif de haut niveau, c’est essentiel pour un sportif de bien vivre et de bien pratiquer son sport et je pense qu’EDF a tout compris ! ». Un partenariat qui réjouit le champion olympique qui visera à répéter l’exploit dans un peu plus de deux ans, lors des JO de Paris 2024.