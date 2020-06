Stade Brestois et adidas renouent l’histoire ensemble [OFFICIEL]

Dix ans d’un chapitre qui se tourne définitivement avec la marque Nike. Depuis 2010, le Stade Brestois et l’équipementier américain était lié contractuellement, mais l’histoire prend fin en ce mois de juin. A compter de la saison prochaine, le club breton va porter des maillots et tenues sur le terrain, siglé des trois bandes et du nom de l’Allemande adidas.

Un joyeux anniversaire au Stade Brestois qui le fête avec adidas

L’information n’était qu’un secret de polichinelle depuis plusieurs semaines, elle a été officialisée ce vendredi matin, le 26 juin, au jour anniversaire des 70 ans du club créé en 1950. L’association avec adidas marque un retour au siècle dernier, quand dans les années 80 notamment, adidas habillait les joueurs de l’équipe rouge et blanche. Les détails contractuels de ce nouveau deal ne sont pas connus, ni sur la durée de l’engagement, ni sur l’aspect financier.

La marque aux trois bandes sera majoritaire en Ligue 1 2020-21

Avec le Stade Brestois en plus, adidas sera l’équipementier majoritaire en Ligue 1, avec l’OL, le RC Strasbourg et les Girondins de Bordeaux qui annonceront eux aussi bientôt, leur passage aux trois bandes.