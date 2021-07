Stade de Reims et Umbro dévoilent le maillot domicile 2021-22 [OFFICIEL]

Le maillot domicile 2021-22 du Stade de Reims est sorti.

Ça s’enchaîne, ce vendredi matin. D’un stade à un autre, après le Stade Rennais et les deux tuniques signées de Puma, plus tôt dans la matinée, au tour d’Umbro de dévoiler un premier jeu de maillot, qui concerne le domicile 2021-22, prévu pour les joueurs du Stade de Reims, en Ligue 1. Une pièce dévoilée en duo, avec un abonné et le capitaine du collectif rémois, Yunis Abdelhamid.

Umbro dévoile le maillot domicile 2021-22 du Stade de Reims

Ce maillot 2021-22 du SDR est rouge en fond, sur la couleur dominante, et il s’accompagne du blanc iconique du club, sur les manches et au niveau du col (ici façon polo), mais plus sur les épaules, proposées en rouge. Sur le col, puisque l’on en parle, l’équipementier britannique du Stade de Reims a ajouté une référence tricolore, au drapeau national français.

Maillot à dominante de rouge, short blanc et chaussettes rouges

Sur la partie rouge sont visibles d’épaisses bandes verticales, en dégradé de couleur. Ce maillot domicile 2021-22 se porte par-dessus un short à dominante de blanc et des chaussettes rouges. C’est celui que les hommes d’Oscar Garcia, nouveau coach du club, porteront en pièce principale, à domicile, au stade Auguste-Delaune.