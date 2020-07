Stade de Reims – Le maillot domicile 2020-21 est sorti [OFFICIEL]

Il a été officiellement dévoilé ce mercredi en fin de journée, mais il y a déjà presque un mois que circule l’image du nouveau maillot 2020-21 d’Umbro pour le Stade de Reims : précisément depuis la révélation du nouveau logo et d’un clip d’accompagnement diffusé par le club. La voilà donc à l’image et en détails, cette tunique qui sera la principale des hommes de David Guion.

Après le logo le Stade de Reims officialise le maillot 2020-21

Pour les 90 ans du Stade de Reims, Umbro mêle le vintage à la modernité. Il puise son inspiration de l’époque où l’influence argentine était forte au club. Avec pour meilleur ambassadeur, un certain Carlos Bianchi. C’était dans les années 70-80. Ce maillot domicile est à dominante de rouge, avec la partie haute des épaules et des manches en blanc, plus une bande rouge pour donner du relief.

Disponible à partir du 10 juillet

« À l’occasion de la reprise du football professionnel sur le territoire, nous sommes heureux de dévoiler pour la saison 2020/2021 le maillot domicile du Stade de Reims sous la campagne « We stand together ». À travers cette opération de communication, Umbro magnifie cette tunique iconique et unique, en célébrant l’unité autour de la ferveur des supporters rémois », indique Guillaume Reux, en charge de la marque Umbro en France, dans le communiqué d’annonce du maillot. Son prix n’est pas indiqué, il devrait être dans la même gamme que le précédent, à 90 euros environ le modèle pro et 70 euros le replica. Ils seront disponibles à la vente, à compter du 10 juillet.