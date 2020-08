Stade de Reims : Un maillot third orange et noir pour la saison 2020-21 [OFFICIEL]

Et hop, une collection de plus dévoilée ce samedi dès potron minet. Ou presque. Après Nike pour les Reds de Liverpool, Umbro avec le Stade de Reims, que la marque habille. C’est le troisième et dernier jeu de la saison 2020-21 présenté par l’équipementier anglais, pour le club champenois. Le timing est parfait, la révélation est faite ce samedi matin, au lendemain de la finale de la Coupe de la Ligue qui, après la victoire de Paris sur Lyon (6-5 aux tab), donne à Reims l’occasion de renouer avec l’Europe.

Le dernier maillot de Umbro pour le Stade de Reims dévoilé ce samedi

C’est à cette fin qu’est normalement prévu ce maillot third. Son style n’est pas sans rappeler le modèle domicile, sur le haut des épaules ou la conception d’ensemble, mais des différences se voient, notamment sur les manches : sur ce maillot third elles mélangent le noir en couleur secondaire, au orange qui domine. Le col reste d’une même inspiration, remarquons sur cette pièce, une forme de scapulaire très en vogue en 2021, sur les pelouses de la Ligue 1.

Cette tunique third 2020-21 d’Umbro pour le Stade de Reims succède aux sorties du domicile rouge et blanc, et de l’extérieur sur fond de blanc. Il est vendu en deux versions, replica ou authentic.