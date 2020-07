Stade Rennais : Les maillots de la saison 2020-21 ont fuité

La sortie sera prochaine, à l’instant où l’équipementier et club les officialiseront, puisqu’il est ici question de deux des trois (au moins) pièces prévues pour la saison des joueurs de Julien Stéphan. Voilà les images des maillots domicile et extérieur du Stade Rennais, cet exercice 2020-21. Elles ont été partagées par le bien informé groupe Ofoball, sur les réseaux sociaux.

Rouge, noir et avec des formes rondes, le modèle domicile

A domicile, le rouge et le noir restent naturellement les couleurs, première et secondaire. Le blanc marque les sponsors, dont Samsic est le plus ancien présent en championnat de France de Ligue 1. Ce maillot domicile du Stade Rennais a pour particularité son design en fond ; sous forme de cocardes ou de grosses fleurs en répétition. Le col est rond et noir, comme le bout des manches.

Le Stade Rennais jouera en blanc à l’extérieur

Le modèle extérieur est majoritairement blanc en dégradé sur fond de gris pour l’aspect graphique. Et le noir réservé aux sponsors, de l’équipementier et du partenaire premium. Il présente des formes de points, plus ou moins espacés. Sur chacune des deux pièces, le logo du club breton est visible dans ses couleurs habituelles.

