« Sur la Voix des Champions », le son inspirant du tennis

Il n’y a pas besoin d’être sur le terrain, aux côtés des joueurs disputant Roland-Garros, pour les encourager. La communauté de tennis créée par BNP Paribas, We Are Tennis, le sait bien, et a tenu à exprimer son soutien aux talents actuellement sur les courts, comme aux jeunes qui rêvent d’y parvenir. Cela à l’aide d’un son inspirant intitulé « Sur la Voix des Champions », en collaboration avec le groupe français Bon Entendeur.

« Sur La Voix des Champions », une ode au tennis par des légendes du jeu

Ce dernier met en scène cette composition musicale inédite, où les légendes du sport Chris Evert, Martina Navrátilová, Mary Pierce, John McEnroe, et Yannick Noah délivrent un message animant, et partagent leur passion et les clés de leur motivation. Une initiative qui s’inscrit dans la continuité d’un programme lancé il y a 2 ans par BNP Paribas avec la Fédération Française de Tennis, ayant pour but d’accompagner les tennismen et tenniswomen français en herbe, au plus haut niveau. La mixtape est disponible sur Spotify, Youtube et WeAreTennis.