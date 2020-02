Team Pogba vs Team Messi : le nouveau spot explosif signé Pepsi

Pepsi dévoile une nouvelle campagne publicitaire internationale 2020 « Play Never Stops » afin de célébrer son partenariat avec l’UEFA Champions League. Ce nouveau spot met en avant Lionel Messi et Mohamed Salah, accompagnés de deux recrues cette année : le champion du monde français Paul Pogba, et l’international anglais, Raheem Sterling. Les joueurs se mettent en scène dans le but d’obtenir la dernière canette de Pepsi MAX.

Un spot publicitaire dévoilé dans 80 pays de la planète

Ces nouvelles images sont dévoilées, dans le cadre des huitièmes de finale de la Ligue des Champions, dans plus de 80 pays du monde, sous la bannière « Pepsi for the love of it ». On y découvre les coulisses du tournage de la publicité. La campagne comprend également une collection de cannettes en édition limitée, à l’effigie des 4 footballeurs. Un hashtag #PepsiCanBalance a été lancé, pour que les supporters puissent interagir avec leurs joueurs préférés.

Elle devrait plaire aux fans d’après Lionel Messi

Un tournage qui a ravi les acteurs concernés autant qu’elle va satisfaire les fans d’après des propos de Lionel Messi : « Participer à cette campagne Pepsi football a été un super moment, comme toujours. Avec une nouvelle équipe de joueurs, des challenges excitants et un film fun et créatif, elle va être un succès« . Un mélange de musique, de mode et de dribbles, pour le plaisir des amateurs de football.