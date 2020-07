Tour de France 2020 : Le Coq Sportif révèle les maillots jaunes de la Grande Boucle

Si 2020 avait suivi le cours normal des choses, le Tour de France viendrait tout juste de s’achever ce dimanche. Le vainqueur, tout de jaune vêtu, nous serait donc connu. Repoussée de deux gros mois, la Grande Boucle ne partira que le 29 août de Nice, sans changer son programme de route initial, dont s’inspire par ailleurs, les maillots jaunes du leader du général, produits pour la course, par Le Coq Sportif.

Trois maillots jaunes sur le Tour de France 2020

Cette année, la marque partenaire de l’organisateur ASO, a imaginé trois modèles portés distinctement sur les trois semaines de l’épreuve. Le premier représente la place Masséna de Nice, pour accompagner le départ de ce Tour de France. Il sera sur les épaules du premier leader, sur la 2e étape, puis la troisième. Le suivant est le symbole des routes nationales et de la diversité des paysages, c’est celui qui accompagnera le plus longtemps le premier au classement général, entre la 4e et la 20e étape. Jusqu’à la 21e et dernière célébrant l’arrivée sur les Champs-Elysées. C’est la référence donnée au troisième modèle.

Le Coq Sportif partenaire de la Grande Boucle jusqu’en 2021

Le Coq Sportif habille les leaders du Tour de France (les maillots distinctifs, jaune, vert, à pois…) depuis 2012 et jusqu’en 2021, au moins. L’année dernière, la marque de l’Aube avait réalisé un maillot jaune distinctif par étapes du Tour de France.