Trophées du marketing Sporsora 2020 : et les lauréats sont…

Les jeux sont faits. Depuis déjà un bout de temps pour ce qui concerne la décision finale, mais c’est ce mardi qu’ont été primés les lauréats des Trophées du marketing Sporsora 2020. Célébrés au pavillon d’Armenonville à Paris, autour de Michaël Jérémiasz, désigné comme président du comité d’expert de la 16e édition.

Les trophées Sporsora 2020 ont été décernés ce mardi

Plusieurs trophées étaient décernés, avec pour chacun le podium désigné. L’équipementier adidas, remporte le prix de « l’activation », pour l’adidas Tango League. Celui des « détenteurs de droits » revient à la Paris Saint-Germain Académie x Urban Soccer, créée en 2012. L’opérateur Orange s’adjuge le trophée « vidéo » pour sa série « Passe en mode ballon », il devance Puma pour « The Flow » et « Le Stade Reims prend son envol avec Eva Air ».

Des vainqueurs et des coups de coeurs célébrés en même temps

« Sponsor de l’année », en suivant, c’est le constructeur Jeep qui se voit attribuer le trophée, en tant que namer de la Jeep élite basket. Arkema et la société Générale complètent le podium de la catégorie. La soirée fut aussi l’occasion d’honorer Tony Parker en tant que « personnalité de l’année » et Little Miss Soccer, le tour du monde des femmes qui font le foot obtient le « Coup de coeur du comité d’experts ».