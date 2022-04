Trophées Sporsora du marketing sportif : les vainqueurs de la 18e édition

Les Trophées Sporsora du marketing sportif ont rendu leur verdict.

Anne-Laure Bonnet à la présentation, Marie-Amélie Le Fur qui le préside, avec les 18 autres membres du jury à ses côtés et quelques 700 professionnels du secteur réunis aux Folies Bergères, dans le 9e arrondissement de la capitale : voilà pour le décor de la 18 édition des Trophées Sporsora du marketing sportif, qui a rendu son verdict, ce mardi soir.

Six récompenses étaient cette année adressées, et au habituelles, « sponsor de l’année », « stratégie d’un détenteur de droits », ou autre « activation », est venue cette année s’ajouter l' »engagement responsable ». La Caisse d’Epargne, parce qu’elle a étendu son implication dans le monde sportif, par un partenariat avec la FFBB pour le basket 3×3, remporte le prix de « sponsor de l’année », soit le trophée le plus prestigieux en jeu.

La Caisse d’Epargne sponsor de l’année 2022

« L’ambition de Sporsora est de relayer et valoriser l’ensemble des initiatives portée par les acteurs du sport et de faire en sorte qu’elles inspirent le plus grand nombre. Nous sommes très heureux de ce palmarès qui témoigne de l’évolution du marketing sportif avec l’enrichissement d’un partenariat historique déployé à 360 au profit de la marque et de nouvelles pratiques (Caisse d’Epargne), de la prise en compte incontournable des enjeux environnementaux (FF Golf), de la force de l’innovation qui peut emmener à faire bouger les lignes des modèles établis (Ski Family), de pépites du sport français qui s’internationalisent avec succès (UTMB), de l’intérêt grandissant pour le sport féminin (Banque Populaire) et du « tout est possible », lorsque l’on déploie une véritable stratégie marketing (GV Hennebont tennis de table) », résume la déléguée générale de Sporsora, Magali Tézenas du Montcel.

Plus d’une cinquantaine de candidatures ont été examinées par le jury composé, autour de la présidente du comité paralympique français, le palmarès des lauréats est résumé ci-dessous.

Les lauréats des Trophées Sporsora du marketing sportif

Sponsor de l’année : Caisse d’Epargne

Stratégie d’un détenteur de droits : UTMB

Activation : Banque Populaire

Startup : Ski Family

Engagement responsable : Fédération française de golf

Coup de coeur : G.V Hennebont