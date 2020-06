Un maillot mashup OL x Manchester United x PSV pour Memphis Depay

Au tour de Memphis Depay d’obtenir son maillot personnalisé. L’ancien designer de « Nike », Flood Wesseling, plus connu sous la marque Blood In Blood Out, a crée une tunique « mashup » pour l’attaquant néerlandais de l’OL. Avant lui, c’est celui de l’OGC Nice, Kasper Dolberg, qui a reçu un maillot aux couleurs de ses anciennes équipes.

Un maillot mashup : OL, Manchester United, PSV

Sur son compte Instagram, Flood Wesseling a posté la photo du buteur lyonnais dans un ensemble combinant ses deux anciens clubs (Manchester United et PSV), et son équipe actuelle (l’OL). On y voit : en haut, le blanc de la tunique lyonnaise domicile de cette saison, avec son logo « Olympique Lyonnais », au centre, la marque automobile Chevrolet sponsor de son ancien club Manchester. En dessous, celle de « Hyundai » associée à Lyon, et pour terminer, en bas, les bandes rouges et blanches du PSV Eindhoven, l’équipe où le joueur s’est révélé au grand public.

Un message à travers ce mélange pour Depay

La main serrée sur sa tunique, la bouche grande ouverte, le regard profond, la photo de Memphis Depay en plein rugissement en dit long. Et ce ne sont pas les « #blacklivesmatter », « #stopracism », ou encore « #unity » qui vont contredire le message que souhaite faire passer l’attaquant. L’ancien Mancunien a pris fait et cause pour les manifestants, aux Etats-Unis, dans un contexte de tensions, sur fond de racisme et de violences policières.