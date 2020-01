Bakambu ironise avec humour sur l’indélicatesse du Barça à son égard

Fair play Cédric Bakambu. Et bien plus courtois avec le FC Barcelone, que le club blaugrana ne l’a été à son égard. L’Equipe relate l’étendue de son périple. Où comment l’attaquant de Guoan en Chine a quitté le pays, pour prendre la direction de l’Espagne, à la demande du Barça désireux de l’engager en remplacement de Luis Suarez, blessé. L’opportunité de sa carrière, Bakambu la tenait, jusqu’au quart du chemin et la volte-face soudaine des Blaugrana.

En quelques heures, l’attaquant de 28 ans est passé par toutes les émotions, mais à l’indélicatesse du Barça le joueur répond ce jeudi par l’ironie et l’humour. En réclamant sur Twitter de Transfermarkt, que la plateforme spécialiste de l’évaluation marchande des footballeurs, change son profil personnel avec la mention « presque au FC Barcelone », dans le cursus de sa carrière. Et les communicants de Transfermarkt de répondre très réactifs avec l’image de la mise à jour demandé.

Avec classe, Cédric Bakambu conclu par d’un salut à Antoine Griezmann, en lui donnant rendez-vous une prochaine fois.

Yo @Transfermarkt change my transfer history with « Almost @FCBarcelona » please 😅😂

No matter what happens we trust the process.

Thank God for everything 🙏🏾

See you an other time @AntoGriezmann 😜 https://t.co/eeOzZMU7V2

— Cédric Bakambu (@Bakambu17) January 30, 2020