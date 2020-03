Cristiano Ronaldo bloque Transfermarkt car il estime sa valeur trop faible

Certains ont cru à une blague tellement l’histoire paraît surprenante mais le numéro 7 de la Juventus, Cristiano Ronaldo a bien bloqué Transfermarkt sur le réseau social Instagram, car il considère sa valeur marchande sous-valorisée, à hauteur de 75 millions d’euros. La plateforme spécialisée dans l’analyse de la valeur des joueurs sur le mercato, a livré la raison de ce mécontentement, dans une réponse adressée à un fan. « Nous ne pouvons identifier Ronaldo car il nous a bloqué après avoir vu sa valeur marchande », peut-on lire dans un message liké plus de 2600 fois.

Vexé, Cristiano Ronaldo met Transfermarkt à l’index

Si l’on regarde à l’échelle mondiale, Cristiano Ronaldo arrive en 39e position des valeurs marchandes les plus élevées sur Transfermarkt. Il est devancé à la Juventus par son coéquipier argentin, Paulo Dybala, évalué à 85 M€. L’époque où Cristiano Ronaldo se classait parmi les joueurs les plus chers de la planète, avec une cote atteignant 120 millions d’euros s’éloigne. Les années passent et son âge est un facteur qui fait baisser sa valeur marchande, que son fort ego l’accepte ou non.

HAHAHAH Cristiano Ronaldo blocked @Transfermarkt on Instagram because they value him lower than Bernardo Silva😂😂😂 pic.twitter.com/MxDw7Nd6VB — An (@RoyalANfield) March 1, 2020

Le Portugais arrive à la 39e position, à l’échelle mondiale

À titre de comparaison avec l’Observatoire du football, les chercheurs suisses sont un peu plus optimistes puisque l’ancien Madrilène est évalué entre 70 et 90 millions d’euros. Le natif de Madère peut ajouter cette source de motivation supplémentaire afin de déjouer les statistiques, une fois de plus, lui qui en est à 21 buts en 21 matches en Serie A.