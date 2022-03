Eric Carrière quitte Canal + et le monde des consultants

Une voix familière des suiveurs du foot sur Canal +, va quitter le groupe.

Sa première vie professionnelle de footballeur tout juste achevée, en 2010, qu’Eric Carrière en embrassait une nouvelle, en tant que consultant pour la chaîne Canal +. L’ex-milieu de terrain, international français en dix occasions, restera douze ans en fonction, avant de décider de tourner définitivement la page, tel que l’intéressé le rapporte, sur ses réseaux sociaux.

Eric Carrière va se consacrer à ses activités autour du vin

« En accord avec @canalplus, j’ai pris la décision d’arrêter à la fin de la saison mon activité de consultant pour me consacrer à l’autre métier qui me passionne depuis 2010 celui d’entrepreneur pour @CavesCarriere. Merci à ttes les équipes de Canal pour ces 12 belles années », écrit-il, ce jeudi. Caves Carrière est basé à Dijon, c’est une entreprise de négociant en vin, qui revendique plus de 4 000 références.

En accord avec @canalplus, j’ai pris la décision d’arrêter à la fin de la saison mon activité de consultant pour me consacrer à l’autre métier qui me passionne depuis 2010 celui d’entrepreneur pour @CavesCarriere.🍷

Merci à ttes les équipes de Canal pour ces 12 belles années. 😊 — Eric Carrière (@carriere_eric) March 24, 2022

Douze ans de présence sur Canal +, malgré les approches de la concurrence

Eric Carrière va désormais s’adonner pleinement, à cette autre passion. Il était devenu dans le temps, un incontournable de la quatrième chaîne, quand elle le sujet se rapportait au football. En 2020, il avait été approché par le groupe Mediparo, pour accompagner le projet de la nouvelle et éphémère chaîne, Téléfoot, mais il était resté fidèle à C+.