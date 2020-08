FC Barcelone : Messi mate le coronavirus… sur Google !

Qu’est-ce qui a plus d’importance dans l’actualité du moment que le coronavirus ? Rien ou presque depuis des semaines, sinon mois, jusqu’à LA bombe lâchée ce lundi : Lionel Messi veut quitter le FC Barcelone. Et soudain, tout s’est emballé. Sur Google, les recherches associées à La Pulga ont explosé, principalement pour comprendre les ressorts de son envie de partir et bien sûr connaître, le futur du joueur.

Messi dépasse le mot coronavirus dans les recherches

C’est le journal AS qui a remarqué l’évolution des tendances sur Google Trends. Ça n’a été l’affaire que de quelques heures en certaines régions du globes, un peu plus en Espagne, mais Lionel Messi a devancé le virus en terme de requêtes associées sur le moteur de rechercher. Des pays comme l’Indonésie, la Turquie ou le Nigéria ont vu le ratio entre les deux requêtes, Messi et coronavirus basculer très largement du côté du footballeur. Et cela se confirme ensuite, avec le mot « burofax ».

Un « Burofax ». Kézaco ?

Le fameux rapporté partout, dans la presse et les réseaux sociaux, dont manifestement, peut de monde avait connaissance, puisque le terme est soudainement devenu très populaire sur Google. AS note qu’il a même été repris dans un sujet dédié par le célèbre New York Times, en plus d’un demi siècle d’existence (le journal est sorti en septembre 1951), tel que le rapporte un compte Twitter dédié à tous les nouveaux mots qui entrent dans les colonnes du célèbre média. Un burofax est, en Espagne, un document juridique qui acte une décision, à la manière chez nous d’un courrier en recommandé. C’est donc un document formel et officialisant en l’espèce, l’envie de partir, de Lionel Messi.