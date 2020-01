FC Nantes – 177e club le plus populaire du monde sur le 2.0 en 2020

Le FC Nantes possède une importante communauté sur le digital, que l’on aperçoit tout spécialement en cette période d’hommage à l’Emiliano Sala. Les Canaris cumule près 1 million d’abonnés sur les réseaux sociaux et se positionne à 177e place des équipes les plus populaires dans le monde en ce début d’année 2020 d’après le média digital Result Sports. Le club nantais, qui accueille 24 749 spectateurs de moyenne à la Beaujoire, est très actif sur les réseaux sociaux. À l’échelle nationale, Nantes arrive en septième position, il talonne l’OGC Nice et les Girondins de Bordeaux.

Le septième club le plus populaire sur le 2.0

Facebook reste le réseau social où le plus grand nombre des fans du FC Nantes communiquent, ils sont environ 500 000 à regarder l’actualité sur le site américain. La page Instagram des Canaris regroupe 352 000 followers qui suivent l’équipe de Christian Gourcuff au quotidien. Le Community Manager partage régulièrement des stories de communion dans le vestiaire nantais. À domicile, la mascotte officielle du club possède également un compte, suivi par 5 000 abonnés. « Riri » se balade dans le stade pour aller prendre des clichés, avec les supporters et les joueurs sur le terrain.

Le FC Nantes s’est lancé dans l’e-sport

La communauté nantaise est cependant moins présente sur Twitter, ils sont environ 32 000 personnes à être abonnés. Pourtant, c’est intéressant de noter qu’il y a plusieurs pages du club en lien avec la section féminine, la formation nantaise ainsi qu’un compte lié au business, le sponsoring, et les partenaires. Le FC Nantes s’est également lancé dans le milieu de l’e-sport, sur plusieurs plateformes de jeux comme FIFA 20, League of Legends, PES 2020 et Fortnite.