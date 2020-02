Federer domine Djokovic sur les mentions médias en Australie

Novak Djokovic a gagné sur le terrain. Il n’y aucune contestation à cela, le Serbe a dominé en finale de l’Open d’Australie 2020, l’Autrichien Dominic Thiem en 5 manches : 6-4, 4-6, 2-6, 6-3, 6-4. C’est la 17e victoire en Grand-Chelem pour lui, mais celle-ci est contrariée en terme de retombées dans la presse, par son rival, Roger Federer. Nole l’a écarté en demi-finale, dans un match qu’il a maîtrisé en trois sets (7-6, 6-4, 6-3).

Roger Federer a été plus mentionné que Novak Djokovic dans la presse

Or d’après une étude publiée ce lundi par Kantar, Roger Federer a été mentionné 19 573 fois dans la presse, contre 12 298 qui concernent le vainqueur final sur les courts de Melbourne. Rafael Nadal qui forme avec eux l’indéboulonnable « Big Three » du tennis, complète ce podium des joueurs dont les médias ont le plus souvent parlé. Dominic Thiem ne pointe « que » quatrième et dans des proportions de quasiment la moitié à près du triple inférieures à ses adversaires. Il est talonné par Gaël Monfisl, battu en huitièmes de finale.

Les incendies ont dominé les conversations de l’Open d’Australie 2020

Au-delà, il a surtout été question en marge de cet Open d’Australie 2020 des incendies qui ont frappé le pays fin décembre, début janvier. « Sur 25 864 retombées médias (presse, web et télé), près de 15% font référence aux incendies », écrit Kantar entre autre conclusion de son étude.