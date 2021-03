France – Ecosse explose Koh Lanta à la télé

L’équipe de France a échoué dans sa quête au trophée des Six Nations, mais les Bleus ont pris date pour le futur. Et c’est déjà beaucoup.

Ça n’est finalement pas passé pour la victoire finale dans le tournoi des Six Nations 2021, pourtant les Français y ont cru, raison pour laquelle ils se sont massés nombreux derrière les écrans, ce vendredi soir, pour suivre le match de rugby entre la France et l’Ecosse. France 2, le diffuseur des débats, a réuni une moyenne de 7,65 millions de téléspectateurs, au cours de la soirée (le match était diffusé en prime time). Avec un pic à 8,7 millions.

#Audiences #FRAECO #FRAvSCO Près de 7,7 millions de téléspectateurs ( 29,2% de PdA) ont soutenu le #XVdeFrance hier soir pour son dernier match du Tournoi des #SixNations 2021. ▶️ Pic à 8,7 millions de téléspectateurs ▶️ @France2tv largement en tête des audiences 🔥 pic.twitter.com/2TjcEMfLOs — France2ServicePresse (@France2_Presse) March 27, 2021

Plus de 7 M de téléspectateurs devant France – Ecosse

C’est une part d’audience de 29,2%, sur les quatre ans et plus, un vrai succès pour la soirée de l’ovalie, en dépit de la concurrence du programme fort de TF1 : l’émission Koh Lanta, suivie par 4,95 millions de téléspectateurs (20,9% de pda). Ce choc entre la France et l’Ecosse est le plus vu des cinq matches du tournoi disputé par les Bleus. La semaine dernière déjà, les hommes de Galtier avaient fait fort, avec une audience moyenne de 6,134 millions de téléspectateurs.

Au Pays de Galles le trophée du Six Nations 2021

L’engouement observé n’a pas suffi aux Français. Ils devaient gagner, avec la manière et le bonus offensif, mais ils se sont finalement inclinés, d’un essai inscrit en bout de temps. L’Ecosse s’impose 27-23 à Saint-Denis et c’est le Pays de Galles qui remporte, in fine, ce Six Nations 2021.