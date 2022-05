France Télévision prolonge avec le Six Nations rugby

Les Six Nations seront à suivre sur France TV, au moins jusqu’en 2025.

Le groupe France Télévision était et restera le diffuseur exclusif du tournoi des Six Nations, jusqu’en 2025. Les chaînes du service public ont prolongé l’acquisition des droits, de 2023 à 2025, pour ce qui concerne les quinze affiches du Six Nations Rugby, des hommes et des femmes.

Le Six Nations sur France TV jusqu’en 2025

« France Télévisions est un incroyable partenaire de longue date du Tournoi des Six Nations, explique par communiqué le PDG du Six Nations Rugby, Ben Morel. J’ai hâte de poursuivre ce partenariat fructueux et de permettre à nos Tournois masculin et féminin d’atteindre des sommets encore plus élevés. En collaboration avec France Télévisions, le Six Nations Rugby s’engage à offrir aux fans de rugby français la meilleure couverture possible de nos Tournois, pour qu’ils puissent profiter du sport qu’ils aiment et continuer à vivre les moments inoubliables auxquels ils s’attendent. »

La tournée automnale des Bleus également

Comme le Six Nations Rugby est aussi à l’organisation des matches, France Télévisions a acquis en plus, la diffusion des trois rencontres du XV de France, dans le cadre de la tournée d’automne 2022, face à l’Australie, l’Afrique du Sud et le Japon.