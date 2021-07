Karim Bennani annonce son départ de Canal +

Ça bouge à la rédac de Canal +, avec le départ en plus, de Karim Benani.

Les visages à l’antenne, qui nous étaient familiers, nous quittent pour certains d’entre eux. Ce lundi 12 juillet, Karim Bennani annonce son départ de Canal +, sur les réseaux sociaux. En saluant, dans son message, son employeur pendant huit saisons, dont de nombreuses passées à la rédaction des sports, au service du football.

Karim Bennani quitte Canal + après huit ans à son service

« Après huit année merveilleuses, toi et moi nous nous quittons », écrit-il en préambule de son message. Il évoque un « rêve de gosse », et ceux qui l’ont rendu possible, partis avant lui, de la chaîne cryptée. Le départ de Karim Bennani s’ajoutent à ceux, pêle-mêle, de Marie Portolano, Laurie Delhostal, Stéphane Guy et d’autres têtes d’affiches à l’antenne.

Karim Bennani ne dit pas ce qu’il fera dans le futur.