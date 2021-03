Manchester United lance un live Instagram par erreur à 37000 fans connectés

Manchester United a lancé un direct Instagram, par erreur, ce mercredi après-midi. Il y avait près de 37 000 fans connectés, pour regarder la séquence, filmée dans le noir, dans laquelle un bruit de micro-onde résonne. La personne qui a retransmis le direct, semble être en train de préparer son déjeuner. Après 30 secondes de diffusion, sur le réseau social, le programme a finalement été supprimé. Pour rappel, Manchester United est le 4e club, le plus suivi au monde, sur Instagram avec 39,4 millions d’abonnés.

Certains supporters, se sont montré conciliants envers le fautif, comme ce fan, qui a posté ce message sur Twitter « @ManUtd en direct sur Instagram pour 40 millions d’abonnés alors qu’ils réchauffent leur déjeuner est un bon rappel que nous sommes tous humains et que nous faisons tous des erreurs!« . En revanche, un autre internaute a été beaucoup plus sévère « En tant que gestionnaire de médias sociaux, cela ne se fait pas !« .

37,000 people are currently watching Man Utd’s accidental Instagram live.

Sounds like an admin is microwaving lunch and making a cup of tea. pic.twitter.com/Qqr1UaZ7H6

— Pete Evans (@PeteEvans87) March 3, 2021