Mediapro promet un « casting de rêve » pour sa chaîne Téléfoot

Rendez-vous est désormais fixé au 17 août. C’est l’une des informations majeures dévoilées ce mardi matin en conférence de presse, par Jaume Roures et Julien Bergeaud, respectivement associé-fondateur et Directeur général France, du groupe Mediapro : c’est le 17 août précisément que sera lancée la chaîne Téléfoot, propriétaire des principales affiches du football français et depuis hier, européen, à la faveur d’un accord de sous-licence pour un partage des droits de la Ligue des champions, avec le groupe Altice.

Téléfoot lancé le 17 août avec un « casting de rêve »

Le calendrier communiqué, reste maintenant à connaître le nom de celles et ceux qui vont nourrir la chaîne. « Nous sommes prêts », affirme Julien Bergeaud qui promet : « Un casting de rêve ». Des postes sont encore à pourvoir, à terme, Téléfoot emploiera 150 personnes à temps plein, et d’autres en alternance. Chez Mediapro, on ne divulgue rien des noms recrutés, une communication sera faite « dans les prochaines semaines ».

Médiapro entretient le suspense sur l’équipe qu’il compose

A peine Julien Bergeaud se hasarde-t-il à confier : « Certains noms sont sortis dans la presse, mais d’autres ne le sont pas ». Mystère et boule de gomme. Pour ceux notamment révélés par le journal L’Equipe : Smaïl Bouabdellah, Thibault Le Rol, Julien Brun, Anne-Laure Bonnet, depuis BeIN Sports, Marina Lorenzo de Canal +, Éric Huet, Luigi Colange, Julien Momont et Saber Desfarges de RMC… Certains ont déjà annoncé leur transfert, sur les réseaux sociaux. Du côté des consultants, Franck Sauzée pourrait en être, de même que Benoît Cheyrou ou Nicolas Anelka. Une certitude néanmoins : le duo Gregoire Margotton – Bixente Lizarazu officiera aux commentaires des principales affiches, en doublons avec les Bleus, sur TF1.