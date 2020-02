Nefta FC, quand « l’opium du peuple » s’invite aux Oscars

Ce n’est même pas un club de football amateur et pourtant dimanche soir à Hollywood le Nefta Football Club aura l’honneur de fouler le tapis rouge de des Oscars du cinéma à Los Angeles. Ce petit film de 17 minutes, réalisé en 2018, est nommé dans la catégorie court métrage de la prestigieuse cérémonie de l’académie américaine. Un rêve éveillé pour Yves Piat, le réalisateur, et Les Valseurs, la société de production. Cette sélection est déjà une consécration car le film fait depuis quelques mois le bonheur des festivals avec plus d’une centaine à son actif et plusieurs dizaines de récompenses. Nefta Football Club est également sélectionné pour les Césars.

Le football est le film rouge de ce court métrage très drôle où deux jeunes garçons tombent par hasard, en plein désert, sur un âne équipé d’un casque et écoutant de la musique. La mule solitaire sert en fait de moyen de transport pour des contrebandiers.

Initialement prévu au Maroc, le tournage du film s’est finalement déroulé en Tunisie, et en six jours. L’idée du scénario germait dans dans la tête du réalisateur depuis plusieurs années. « J’avais 14 ans et à cette époque nous nous faufilions souvent dans des endroits interdits à la lueur des torches, avec mon meilleur ami, raconte-t-il (*). Un jour nous avons trouvé une cuillère tordue, un réchaud de camping et et des milliers de petits sacs en plastique remplis de poudre blanche. Nous avions pensé que ce pouvait être de la drogue. Mais comme nous ne savions pas quoi en faire nous l’avons jeté dans la rivière sans vraiment penser à ce que nous faisions. »

Le concept de base du film est là. Le football viendra se greffer dessus plus tard lors d’un repérage. « L’idée m’est venue après avoir vu tous ces enfants jouer au football tout au long de mon voyage, du nord au sud du Maroc, poursuit Yves Piat. Toutes ces petites histoires sont restées quelque part dans mon esprit pour finalement se fondre en une seule, celle du Nefta Football Club. »

Le court métrage français n’est pas le seul programme de l’univers du sport présent aux Oscars cette année. Le film Le Mans 66 («Ford vs Ferrari») de James Mangold avec Matt Damon et Christian Bale est nommé dans quatre catégories : meilleur film, meilleur montage, meilleur son et meilleur mixage son. Le Mans 66 a déjà reçu le Bafta du meilleur montage. Par ailleurs, la France est présente aussi aux Oscars à Hollywood avec le film Les Misérables. Plusieurs jeunes de Montfermeil (Seine Saint-Denis), et du club de football local, ont fait le déplacement à Los Angeles.

Bruno Fraioli

Article en collaboration avec SportBusiness.Club

(*) Extraits du dossier de presse

Nefta Football Club – Oscar®-Nominated Live Action Short Film (EN/FR/ESP/PT/IT) from Les Valseurs on Vimeo.