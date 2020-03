PSG 8e, OM 13e : les 20 clubs de foot les plus suivis sur Tik Tok

Trois clubs de la Ligue 1 ont un compte sur le réseau social qui monte, Tik Tok, et deux appartiennent au top 20 des plus suivis dans le foot. L’OM fut le premier du championnat à rejoindre la plateforme, au commencement de l’année 2019. Une grosse année plus tard, le club phocéen compte plus de 189 followers et il est à ce titre, le 13e comptant le plus d’abonnés, en ce mois de février 2020.

L’OM et le PSG dans le top 20. Pas l’AS Monaco

L’AS Monaco (qui n’est pas dans le top 20 à moins de 50 000 followers) et le PSG ont à leur tour ouvert un compte dans le courant de l’année 2019. Le club champion de France fort d’un travail poussé sur le digital et d’une notoriété soignée sur le continent asiatique (Tik Tok est un réseau social chinois), s’invite dans le top 10, en huitième position avec bientôt le demi-million d’abonnés à la page.

Le Barça écrase la concurrence sur Tik Tok

Cela reste toutefois modeste comparé au podium des équipes les plus populaires : quatre d’entre elles dépassent le million de suiveurs et bien plus pour le Barça qui en compte 2,6 millions. Le club blaugrana est partout ailleurs (Facebook, Instagram, Twitter), l’un sinon le plus populaire, quand il n’est pas devancé du Real Madrid rival. Ici, le club merengue est un peu en retrait avec un écart d’un million de followers. Il est néanmoins troisième calé derrière Liverpool, champion d’Europe.

Le réseau social préféré des jeunes de 10 à 24 ans

Tik Tok ou Douyin en appellation chinoise est la plateforme qui monte sur le 2.0. Ce serait le réseau social préféré du moment, pour les jeunes de 10 à 24 ans. C’est la tranche idéale pour les clubs de foot qui cherchent pour certains à rajeunir les audiences.

Les 10 clubs de foot les plus suivis sur Tik Tok

1. FC Barcelone = 2,6 M

2. Liverpool FC = 1,8 M

3. Real Madrid = 1,6 M

4. Bayern Munich = 1,3 M

5. Manchester City = 719,7 K

6. Borussia Dortmund = 538,5 K

7. Chelsea FC = 479,9 K

8. PSG = 475,3 K

9. Atlético de Madrid = 424,7 K

10. Ajax Amsterdam = 386 K

11. Inter de Milan = 250 K

12. Leicester City = 194,7 K

13. OM = 189 K

14. Tottenham = 132,6 K

15. FC Cologne = 88,5 K

16. AS Rome = 83,7 K

17. Watford = 69,1 K

18. Naples = 67,8 K

19. Sheffield United = 65,9 K

20. Real Sociedad = 65 K