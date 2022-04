OM à plus de 2,5 M, n°1 sur les audiences à la télé ce jeudi

En attendant le retour au Vélodrome, l’OM a remporté le match des audiences, ce jeudi contre Feyenoord.

Quel match avons-nous vu, hier jeudi, sur la chaîne M6. « Nous », c’est-à-dire la majorité des Français devant un écran télé, puisque le match Feyenoord – OM, le premier de la demi-finale de la Ligue Europa conférence a été suivi par une moyenne de 2,65 millions de téléspectateurs, en prime time, à partir de 21h.

2,65M de téléspectateurs devant Feyenoord – OM

Selon Pure Media, il s’agit du programme le plus regardé dans la case horaire, ce jeudi dans l’Hexagone. La part d’audience pour ce match est de 13,1% et elle monte jusqu’à 14,8% sur la fameuse cible FRDA-50 des « femmes responsables des achats ». C’est 600 000 spectateurs environ de plus, que la chaîne France 2 qui suit en audiences, avec son film « Ma famille t’adore déjà » (2,04 millions de téléspectateur).

Le retour jeudi prochain au Vélodrome

Sur le terrain, à Rotterdam, le Feyenoord a dominé l’Olympique de Marseille, d’un rien (3-2), au terme d’un match en engagé de part et d’autre. La demi-finale retour de cette Ligue Europa conférence est programmée jeudi prochain au stade Vélodrome. Et toujours sur M6, avec la perspective d’une audience encore supérieure.