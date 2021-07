OM – ASSE à plus du million sur C8

Succès d’audience pour le match amical entre l’OM et l’ASSE, ce mercredi soir.

Du foot et un choc entre clubs de la Ligue 1, diffusé sur les antennes d’une chaîne du groupe Canal + ; peut-être n’en verra-t-on plus trop, au cours de cet exercice, mais le match partagé hier mercredi, sur C8, a trouvé son public et réussit une jolie audience. Ce n’était pourtant qu’un amical entre l’OM et l’ASSE, mais les fans des deux camps avaient semble-t-il très envie de mesurer les progrès effectués de part et d’autre.

OM – ASSE dépasse le million de téléspectateurs

Cette affiche entre Marseille et Saint-Etienne, jouée à Gueugnon, a réuni 1 036 000 de téléspectateurs. Cela classe la huitième chaîne, comme leader de la TNT et l’une des meilleures audiences nationale, sur la soirée. Particulièrement sur les cibles de 15 à 34 ans, à 6,9% de part d’audience et 6,5% sur les 25-49 ans. Sur le terrain, l’Olympique de Marseille a dominé d’un but l’AS Saint-Etienne, sur le score de 2-1.