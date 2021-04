OM – DFCO : A petit match, petite audience pour Canal +

Sur le terrain, l’OM a dominé Dijon 2-0, ce dimanche. Mais la rencontre n’a pas attiré les foules.

Ceux qui ont raté le match ne devraient pas le regretter. Ceux qui l’ont vu non plus (?), parce que l’opposition de l’OM et du DFCO s’est soldée par des buts ; deux à l’avantage de l’équipe locale. Un succès 2-0 donc, pour Marseille, acquis face à la lanterne rouge de la Ligue 1, qui n’a pu être vu que par les abonnés de Canal +, ce dimanche en prime time.

OM – DFCO proche de l’audience de RC Lens – OL la veille

Il y avait, selon Pure Media, 878 000 téléspectateurs pour suivre la rencontre, soit une part d’audience de 3,5%, d’une soirée largement dominé par TF1 et son film « Jumanji » (6,5 M de téléspectateurs). Cet OM – Dijon a réuni près de deux fois moins de monde derrière les écrans, que le choc du 22 mars dernier entre l’OL et le PSG, dans une rencontre à l’enjeu il est vrai bien différent. Canal a enregistré ce soir-là, une audience moyenne à 1,7 millions.

Le choc entre le PSG et le LOSC gagne le match des audiences de la journée

En fait, ce match entre Marseille et Dijon est proche de l’opposition de la veille, à la même case horaire, entre le RC Lens et l’OL ; les deux équipes se sont séparées sur un score de parité, 1-1. La meilleure audience du week-end de Ligue 1 est donc l’opposition choc entre le PSG et le LOSC (0-1).