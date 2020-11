OM : Les folles soirées foot de « AVB » sur Twitter

Elle s’appelle Ashley Van Buren, elle vit à New York, bien loin de Marseille et est peu réceptive à la chose du football. Et pourtant elle ne rate aucun des matches que dispute l’Olympique de Marseille. Elle les vit par procuration, sur Twitter. Parce qu’Ashley Van Buren est @avb sur le réseau social, comme les initiales d’un certain… André Villas-Boas.

.@OM_Officiel What happened? Did we win? — Ashley Van Buren (@avb) November 26, 2020

AVB ne manque aucun match de l’OM… par procuration !

A chaque fois que l’Olympique de Marseille se produit, la sphère l’inonde. Ce jeudi encore, au lendemain de la défaite (0-2) contre Porto, elle a posté ce message, à mentionnant le club : « OM, que se passe-t-il ? Avons-nous gagné ? ». Le site Konbini a récemment échangé avec la principale intéressée. Qui ne manque vraiment pas d’humour sur une situation, qu’elle subit depuis l’époque où le Portugais dirigeait les Blues de Chelsea. En 2012.

I’ve been thinking hard about this question and studying some VHS tapes of the game and I think I see how we lost. https://t.co/XIC2IfFXs3 pic.twitter.com/hNHKTbV7G6 — Ashley Van Buren (@avb) November 22, 2020

Ashley Van Buren s’amuse d’une situation qu’elle vit depuis longtemps

Pas avare en bonne punchline (et il lui en faut pour répondre aux flots de messages souvent insultants, parfois menaçants), elle dit, en extrait, à propos de Villas-Boas : « Pour une raison que j’ignore, les clubs continuent de le recruter ! D’autant plus qu’ils ont l’air de le regretter assez rapidement… ». Ses « translations » de posts qu’elle reçoit sont un délice, ses « conseils » à l’équipe phocéenne tout autant. Cette AVB est bien plus drôle à suivre que l’autre, André Villas-Boas, qui n’a de présence officielle que sur Instagram.