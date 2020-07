OM : Premier club en France à jouer en direct sur Twitch

L’OM disputera ses deux premiers matches amicaux de la nouvelle saison, en direct, sur Twitch. C’est le premier club en France à jouer sur cette plateforme, numéro une dans le monde de l’e-sport. Le club olympien l’a annoncé, via un communiqué, sur son site officiel. Après plus de quatre mois sans fouler les terrains (hormis entrainement), les hommes de Villas Boas signeront leur retour sur le carré vert, ce dimanche 19 juillet, face aux autrichiens du FC Pinzgau (3e division autrichienne), à 18 h 30. Ils défieront le SV Heimstetten (4e division allemande), le 22 juillet, à 19 h, toujours en direct sur Twitch.

Le deuxième du dernier exercice en Ligue 1 cherche à s’étendre, dans le monde du digital. « Après TikTok, rejoint très tôt dès janvier 2019, puis Snapchat Shows en février 2019, l’OM compte se connecter toujours plus avec un public jeune et très actif sur les réseaux sociaux », lance Hervé Philippe, le responsable du marketing à l’OM. Le club possède plus de 6 mille abonnés sur Twitch et souhaite, avec ces rencontres amicales, développer en profndeur ce réseau social, qui a tant marché pendant le confinement. Le milieu marseillais, Maxime Lopez, a, par exemple, participé à un tournoi de « Call of Duty : Warzone » sur cette plateforme dernièrement.

La Premier League a testé l’expérience à la reprise du championnat

« C’est la toute première fois que Twitch va diffuser, en live, un match d’un club de Ligue 1 sur sa plateforme. Nous sommes très fiers d’accompagner l’Olympique de Marseille dans ses matches de préparation pour la prochaine saison », s’est réjouit Corentin Dubois, Partnership Manager chez Twitch. De retour sur les terrains, le 17 juin dernier, la Premier League a vu quatre de ses rencontres diffusées sur la plateforme produite par Amazone. Les téléspectateurs ont pu profiter des matches, dont Crystal Palace – Burnley, gratuitement, en pouvant réagir en live. D’autres sports, comme la Ligue National de basket-ball d’Australie (NBL), sont également diffusés sur Twitch.