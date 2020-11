Les 20 footballeurs de L1 les plus populaires sur le web cette saison 2021

Ils ne reflètent pas toujours la réputation sur les terrains, mais les réseaux sociaux sont un moyen efficace de connaître la popularité d’un joueur en dehors, et à l’inverse, pour eux, de faire passer des messages à sa communauté. En Ligue 1, les plus suivis sur le web, sont, sans surprise et pour une grande majorité, parisiens. Le classement des 20 footballeurs les plus populaires du championnat en cette saison 2021 est disponible en page suivante, il prend en compte les espaces Instagram, Facebook, et Twitter des ces derniers.

Le duo du PSG Neymar – Mbappé écrase toute concurrence sur le web en 2021

Déjà dominants avec un ballon, Neymar et Kylian Mbappé annihilent la concurrence sur les réseaux sociaux. Ils y sont les deux joueurs du championnat les plus suivis, avec 260 millions de followers pour le premier et 52,8 pour le deuxième. Combinés, ils ont près de deux fois plus d’abonnés que les 18 autres qui complètent le tableau, additionnés ensemble. Une notoriété acquise par les clubs où ils sont passés mais surtout par leurs exploits sur le terrain, qui ont fait de Neymar le deuxième footballeur le plus soutenu sur le web au monde.

Les recrues de cet été s’incrustent dans le top 20 des footballeurs les plus populaires de Ligue 1 cette saison

Edinson Cavani, Thiago Silva, Islam Slimani… La Ligue 1 a perdu quelques noms clinquants cet été, qui peuplaient le haut du tableau lors des dernières saisons. Mais elle en a aussi gagné. Dans ce top 20, quatre joueurs sont des nouveaux venus, et font déjà partie des plus suivis sur le web du championnat. Rafinha, recrue du PSG, est 10ème, avec un total de 7,3 millions d’abonnés, son coéquipier Alessandro Florenzi est 18ème à 3,2 M. Yuto Nagatomo, de l’OM, et Lucas Paqueta, de l’OL, sont aussi entrés dans le classement dès leur arrivée.

Joueur Abonnés Facebook Followers Twitter Followers Instagram Abonnés cumulés Neymar 66,7 M 50,3 M 143 M 260 M Kylian Mbappé 3 M 5,4 M 44,4 M 52,8 M Cesc Fabregas 7,8 M 10 M 11,6 M 29,4 M Keylor Navas 9,3 M 2,7 M 10,6 M 22,6 M