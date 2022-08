OM, PSG, OL, ASM: Qui a le plus de followers ? Classement des clubs de la Ligue 1

Comme sur le plan sportif, sur les réseaux sociaux, la Ligue 1 est un championnat à multiples vitesses.

Les réseaux sociaux sont devenus un outil indispensable aux clubs de football pour renforcer leur image, garder le lien avec les supporters et accroître leur popularité, sur le territoire national comme à l’étranger. À l’échelle de la Ligue 1, nos camarades de SportBusiness.Club ont publié, ce mois-ci, une étude évaluant le nombre d’abonnés sur les comptes officiels de l’ensemble des réseaux sociaux des 20 clubs de l’élite française. Sans surprise, le PSG est très loin devant l’AS Monaco, l’OM et l’OL, qui jouent des coudes pour le podium.

Le PSG leader des réseaux sociaux en Ligue 1, devant l’ASM, l’OM et l’OL

Sont pris en compte pour établir ce classement, les réseaux sociaux suivants: Facebook, Twitter, Instagram, Youtube, TikTok, Twitch, Snapchat et Linkedin. À l’addition de tous les abonnés des comptes officiels, le PSG écrase ce classement, avec un total dépassant les 160 millions d’abonnés sur l’ensemble des médias cités précédemment. Cela correspond à plus des deux tiers de la totalité des 20 clubs de Ligue 1. Rien que sur sa page officielle Facebook, la formation parisienne atteint les 45 millions d’abonnés, soit l’équivalent de la somme de tous les followers de l’AS Monaco, de l’OM et de l’OL. Le club princier comptabilise un peu moins de 20 millions d’abonnements, contre 16 millions pour Marseille et un peu plus de 10 millions pour Lyon.

8 clubs en dessous du million de followers cumulés

Reims, Strasbourg, Ajaccio, Clermont, Troyes, Angers, Auxerre et Lorient ne dépassent pas le million d’abonnés, sur le cumul de tous leurs réseaux sociaux. Les trois derniers clubs cités sont d’ailleurs les seuls de l’élite à ne pas avoir de compte TikTok. Dans la partie supérieure de ce classement, on notera la présence de Brest, en septième position. L’équipe bretonne avait enregistré une hausse colossale de son nombre de followers après l’annonce de la signature de l’international algérien Youcef Belaïli (38 sélections), lors du dernier mercato d’hiver. En quelques heures, le compte Facebook du club avait gagné plus de 400 000 abonnés et son compte Instagram, plus de 150 000 nouveaux suiveurs.

Classement des clubs de Ligue 1 selon leur nombre de followers sur les réseaux sociaux*

PSG = 162,843 M

Monaco = 19,063 M

OM = 16,009 M

OL = 10,453 M

LOSC = 3,626 M

OGC Nice = 2,229 M

Stade Brestois = 2,090 M

FC Nantes = 1,793 M

Stade Rennais = 1,575 M

RC Lens = 1,262 M

Toulouse = 1,261 M

MHSC = 1,193 M

Stade de Reims = 0,662 M

RC Strasbourg = 0,654 M

FC Lorient = 0,548 M

Angers SCO = 0,531 M

Clermont Foot = 0,371 M

AJ Auxerre = 0,369 M

ESTAC Troyes = 0,343 M

AC Ajaccio = 0,334 M

*données recueillies les 1er et 2 août 2022