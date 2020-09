OM : Sans même être recruté, Luis Henrique engrange les abonnés

Si la rumeur à son sujet dit vrai, il n’a pas fini d’accroître rapidement et significativement son total d’abonnés sur le réseau social Instagram ; le seul que l’on lui connaisse officiellement. Le cas contraire serait encore plus drôle pour Luis Henrique qui, sans rien demander ni faire de particulier, ce lundi 21 septembre, a gagné plus de 6% de followers en plus pour le suivre, en l’espace de seulement quelques heures.

Luis Henrique a gagné 6% de followers en plus en quelques heures

La raison ? Hier dimanche, en conférence de presse, l’entraîneur de l’OM André Villas-Boas, a évoqué l’arrivée prochaine d’une « pépite », pour l’attaque de son club. Ce lundi, plusieurs noms ont circulé, mais un avec plus d’insistance, d’abord lancé par RMC : le Brésilien Luis Henrique. Et c’est depuis cet instant, que le jeune homme de 18 ans, prospère sur son réseau social d’image : plus de 2 000 nouveaux abonnés inscrits entre notre relevé en début d’après-midi, et l’instant pour nous d’écrire ces lignes.

Est-il seulement la « pépite » annoncée par le coach de l’OM ?

Pour quelqu’un qui en comptait 45 000, plus tôt dans la journée de lundi, c’est beaucoup gagnés d’un coup. Et ce, alors qu’il n’a officiellement rien signé, et que d’ailleurs d’autres rumeurs annoncent son départ comme faux. D’ici à l’arrivée mardi de la fameuse recrue, si le timing annoncé est exact, Luis Henrique a encore le temps d’engranger de nouveaux profils de Marseillais. Car c’est bien des suiveurs de l’OM qui s’abonnent, en témoignent les bios ou images des profils de ceux que nous avons repéré.