Pas d’images de la chaîne Téléfoot sur… Téléfoot !

Non seulement Téléfoot n’est pas mort, comme cela menaçait quelques années en arrière, mais au contraire, le programme dominical du foot à la télé devient une marque plus puissante, sous l’effet du rapprochement annoncé de Mediapro et de TF1, ce mardi. A compter de la saison 2019-20 prochaine, la Ligue 1 pour 80% de sa couverture (et quelques matches de la Ligue 2), sera diffusée sur Téléfoot, une chaîne nouvelle créée pour l’occasion.

Téléfoot devient la chaîne de la Ligue 1 tout en restant une émission dominicale sur TF1

Elle sera indépendante du magazine diffusé le dimanche en fin de matinée, sur TF1. Cette double identité provoque déjà un premier effet insolite, détaillé ce mardi matin par François Péllissier, au micro de Philippe Vandel sur Europe 1. Ce dernier questionne : « Est-ce que l’on verra également des images de foot et de Ligue 1 sur les antennes de TF1. A savoir TF1 et LCI, par exemple ? »

Malgré le partenariat entre TF1 et Mediapro pour la chaîne Téléfoot, toujours « pas le droit aux brefs extraits » de Ligue 1 dans le magazine Téléfoot de TF1, regrette @fpellissier patron des sports de la chaîne sur #Europe1 pic.twitter.com/30SniwSHcI — Europe 1 🎧🌍📻 (@Europe1) June 2, 2020

Pas de Ligue 1 depuis la chaîne Téléfoot vers l’émission éponyme

Réponse du patron des sports de TF1 : « Sur LCI on peut montrer des images de Ligue 1, puisqu’ils ont le droit aux brefs extraits. Sur Téléfoot c’est différent puisque, étant un magazine spécialisé de football et non généraliste, nous n’avons pas le droit aux brefs extraits. » Et celui-ci de livrer son sentiment : « Je regrette, ce serait une exposition supplémentaire d’avoir une ou deux minutes de Ligue 1 dans Téléfoot qui serait formidable à la fois pour la Ligue 1, pour le foot français et surtout pour les téléspectateurs. »

Une mesure prise par le CSA que le patron des sports de TF1 dit « regretter »

Depuis le 1er janvier 2015, le Conseil supérieur de l’audiovisuel (CSA) interdit la diffusion d’images fraîches de rencontres sportives, dans les émissions thématiques qui ne sont pas celles du diffuseur propriétaire des droits. Depuis cette date, la Ligue 1 a disparu de la grille des programmes de Téléfoot.