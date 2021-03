Pierre Ménès, les conséquences sur sa communauté de Twittos

Depuis la diffusion du reportage « Je ne suis pas une salope, je suis une journaliste », Pierre Ménès perd tous les jours des followers.

Ses coups de gueule sur le plateau du CFC, Pierre Ménès les prolonge volontiers sur la toile. Car il a bien compris les règles des réseaux sociaux et il maîtrise les leviers qui font croître l’audience : une parole sans filtre et des clashs assumés. Mais ce qui a fait hier son succès, se retourne aujourd’hui contre le journaliste.

Un personnage influent sur le réseau Twitter

Pierre Ménès est sur Twitter depuis mars 2010 et il est aujourd’hui un poids lourds (sans vilain jeu de mots), du réseau de microbloging. En un peu plus de dix ans, il a réuni 2,5 millions de followers et il s’en félicite quand on l’attaque. « J’ai pris 5000 followers depuis le clash avec Patrice Evra mais bon ce n’est pas la légion d’honneur », se réjouissait-il en 2013, dans une interview accordée aux Inrocks.

Piere Ménès perd plus de 600 followers tous les jours

Aujourd’hui, les mêmes ou partie d’entre eux fuient le consultant de Canal +. Selon nos observations relevées sur la plateforme Socialblade, depuis la diffusion du reportage, le dimanche 21 mars, suivi des révélations du site Les Jours, Pierre Ménès perd quotidiennement plus de 600 followers. Sur une audience à 2,5 millions d’abonnés, cela reste plutôt marginal. Mais alors qu’il engrangeait les jours précédents, il ne se passe plus un jour désormais, sans qu’il ne perde des followers. Au total, près de 20 000 sont partis, dont la moitié environ, le mardi 22 au jour de sa dernière sortie médiatique, sur le plateau de TPMP, pour donner sa vision des choses.

Le plus gros des départs observés au soir de son passage sur TPMP

C’est la force de ses communautés qui ont permis à Pierre Ménès de se hisser jusqu’au sommet de la télévision française, dans l’émission football la plus regardée de France. C’est peut-être tout ce qu’il va lui rester, puisque selon L’Equipe, son cas fait débat à Canal + et s’il sera en retrait ce dimanche soir, il pourrait le rester définitivement. A suivre…

L’évolution des abonnements sur la page Twitter de Pierre Ménès