PSG : À la fin, Icardi disparaît d’Instagram

La page Instagram de Mauro Icardi a été supprimée, ce samedi.

Et à la fin, Mauro Icardi s’efface. Ou a été effacé, c’est selon, nul ne sait vraiment ce qu’il s’est passé, pour que la page Instagram, de l’attaquant du PSG, soit soudainement inaccessible, ce samedi 30 octobre. « Cette page n’est malheureusement pas disponible. Le lien que vous avez suivi peut être brisé, ou la page peut avoir été supprimée », écrit le réseau social, comme à chaque fois qu’un compte est supprimé.

La page Instagram de Mauro Icardi est devenue inaccessible

Deux versions sont surtout avancées, par les (nombreux) spéculateurs, pour l’expliquer. Les uns avancent que le joueur a tout bonnement cessé son activité 2.0. Car c’est vrai, qu’elle lui a valu pas mal d’ennuis, ces dernières semaines, avec ses remous dans son couple, qu’il forme avec Wanda Narra. Pour sa crédibilité personnelle, pour celle de son club qui en pâti bien involontairement, il lui a peut-être été conseillé d’arrêter les frais.

Suppression volontaire ou forcée ? Deux version s’opposent

Cela semble toutefois peu probable, pour quelqu’un qui compte plus de 7,7 millions d’abonnés. Alors peut-être, l’autre explication, qui serait liée à son dernier message, le montrant enlaçant sa dulcinée et les deux tourtereaux, dans leur plus simple appareil. Le nu étant un des nerfs de la guerre que mène le réseau social, l’explication est plutôt à chercher par là.