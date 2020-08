PSG : Et pourtant les bus à impériale étaient prêts pour parader…

C’est une séquence un tantinet moqueuse qui circule sur les réseaux sociaux, car elle montre des images de coulisses, dont le Paris Saint-Germain se serait sûrement préservé. Ce sont celles de deux bus à impériale, habillés, sur la carrosserie extérieure, aux couleurs du club de la capitale et siglée d’un énorme « We are the champions », avec à côté la Coupe aux grandes oreilles ,si convoitée.

Le PSG avait prévu les bus pour parader avec la Ligue des champions

Là, la suite on la connait depuis dimanche, et la victoire (1-0) du Bayern, en finale de la Ligue des champions. Paris ne sera pas titré et ne paradera pas non plus dans les rues, sur les bus portants les joueurs euphoriques. L’image est un grand classique des équipes (clubs ou nations) qui gagnent et il n’y a absolument rien d’illogique ou de présomptueux, dans le fait que le PSG ait anticipé, un possible succès.

Le Stade Rennais avait appris à ses dépends qu’anticiper n’est pas gagner

Faut-il par contre, que le résultat reste discret, dans un coin de garage, au risque sinon d’essuyer les taquineries. Le Stade Rennais en sait quelque chose, il y a quelques années le club breton avait anticipé les festivités de la victoire, en Coupe de France face à Guingamp. En vain et il avait été le sujet d’un important bashing sur les réseaux sociaux. Au point de retenir la leçon et de jurer que l’on n’y reprendrait plus. A juste titre, car les Bretons ont remporté la saison 2019 dernière, la Coupe de France tant désirée. Sans le bain de foule du lendemain, sur les hauteurs d’un bus!