PSG : La demi face à City sur TF1 ?

La demi-finale du PSG en Ligue des champions, en clair sur TF1 ?

Le PSG affrontera Manchester City en demi-finale, de la Ligue des Champions. D’après les informations de L’Equipe, la chaîne TF1, serait en discussions avec RMC Sport, afin de co-diffuser en clair la confrontation entre les deux équipes. Déjà l’an dernier, la première chaîne avait acquis auprès d’Altice, la demi-finale entre l’Olympique Lyonnais et le Bayern Munich, pour le plus grand bonheur des passionnés de football, et de l’OL. Pour rappel, TF1 a perdu les droits de diffusion de la compétition européenne, en 2011.

Les deux demi-finales du PSG se dérouleront le 27 ou le 28 avril pour le match aller, et le 4 ou le 5 mai pour le retour. Bixente Lizarazu et Grégoire Margotton pourraient être aux commentaires, comme c’était le cas la saison passée, lors du match des Lyonnais, et des Parisiens en finale de Ligue des Champions. Nul doute, que cette rencontre devrait être un franc succès, les coéquipiers de Neymar et Mbappé, se rapprochent de plus en plus d’un succès finale, dans la compétition européenne.

La finale diffusée sur TF1

Si le club de la capitale se défait des Citizens, il accèdera de nouveau à la finale. Un rendez-vous avec l’histoire que tout le monde pourra suivre, puisqu’une finale de la Ligue des champions appartient à la liste des « événement sportif d’importance majeure en France », surtout si une formation nationale est au rendez-vous. L’année passée, le match entre le PSG et Bayern, a réuni 11,4 millions de téléspectateurs en moyenne, pour une part d’audience de 46%. Ce fut la deuxième meilleure audience sport, qu’a réalisé le groupe depuis près de deux ans, à cette époque là.