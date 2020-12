PSG : Les 10 « nudes » les plus populaires de Wanda Nara

Moins elle en montre, plus elle génère de likes sur ses réseaux sociaux. Quand son mari footballeur défend le PSG, Wanda Nara soigne son image, jusqu’à se mettre à nue en de nombreuses circonstances, pour élever la température de ses 7,2 millions de followers (plus que les 6,7 M de son homme), sur le réseau d’images, Instagram. Et en même temps, le taux d’engagement, de commentaires, de « j’aime » et de partages, qui font grossir sa communauté.

Les 10 nudes de Wanda Nara les plus likés : 10 = 354 000 ◄ Retour Suivant ► Image 1 parmi 10

Wanda Icardi cartonne avec ses poses sexy sur la toile

Ce sont les publications les plus sexy qui sont les plus engageantes et dans le cas de l’épouse de Mauro Icardi, le différentiel est énorme, entre les posts de sa vie de famille et ceux qui la mettent seule en évidence, dans sa plus simple expression, sinon en maillot. En legging, et c’est tout, pour celle qui a recueilli le plus de likes parmi toutes : près de 600 000.

L’épouse de l’attaquant du PSG a plus de 7 M d’abonnés

Le journal The Sun a dressé un top 10 de sa sélection des plus aimées, la jeune femme est une influenceuse de poids, en plus d’être l’agent sportif de son compagnon, d’être mannequin ou égérie de nombreuses marques, ou encore présentatrice à la télévision italienne. Son dernier cliché, publiée il y a deux jours, la montre allongée nue sur un cheval. Elle compte déjà 360 000 likes et a le potentiel de battre son record.