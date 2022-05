PSG : Mbappé au 20h, TF1 cannibalise les audiences

Kylian Mbappé était l’invité de Gilles Bouleau, sur TF1.

Comme une Miss France fraîchement élue, Kylian Mbappé est en tournée des médias, depuis ce samedi, et l’officialisation de sa prolongation de contrat, avec le Paris Saint-Germain. Hier lundi, l’attaquant champion du monde était invité à s’exprimer au plus large possible, en direct sur TF1, à l’occasion du JT de 20h, présenté par Gilles Bouleau.

Mbappé prolonge avec le PSG et s’en explique sur TF1

A 6,4 millions de téléspectateurs en moyenne, le journal de la Une a cannibalisé les audiences, sur sa case horaire. C’est quasiment 2 millions de plus que sur la concurrence, au même instant. Et puis est arrivé Kylian Mbappé, en costume noir et tee-shirt blanc. Et soudainement, la courbe des audiences s’est encore accrue, au bénéfice du groupe TF1.

Jusqu’à 6,8 M de téléspectateurs au moment de l’intervention du joueur

Avec le footballeur parisien en plateau, plus de 6,8 millions de téléspectateurs ont suivi sa prestation, ce qui représente presque 30% de la part des audiences, sur l’instant, sur la cible des 4 ans et plus.