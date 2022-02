PSG – OGCN : Grosse audience pour France 3 ce lundi soir

Succès d’audience pour le match PSG – OGCN diffusé en clair, sur France 3.

C’était un événement que plus de 2 millions de téléspectateurs ont suivi en direct, que l’élimination du PSG de la Coupe de France, au stade des huitièmes de finale. Battu, à domicile, par l’OGC Nice, au bout de la séance des tirs au but (0-0, 5-6 t.a.b.). Ce choc entre clubs de la Ligue 1 fait le bonheur des Aiglons et celui de la chaîne France 3.

Plus de 2M de téléspectateurs devant PSG – OGC Nice

Cette dernière communique en effet, ce mardi matin, les chiffres des audiences de sa soirée : 2,261 millions de téléspectateurs ont suivi les débats, pour une part d’audience de 11,6%. Cette affiche entre le Paris Saint-Germain et l’OGC Nice est le deuxième programme le plus suivi de la soirée, ce lundi dernier jour de janvier, à la télé.

Deuxième programme le plus suivi de la soirée

Seule la chaîne TF1, avec sa série « Je te te promets » a fait mieux, avec 3,7 millions de téléspectateurs. Au prochain tour, l’OGC Nice affrontera l’Olympique de Marseille et France 2 ou France 3 devraient en assurer la diffusion.