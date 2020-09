PSG ou OM : Qui a les meilleurs supporters selon les Français ?

Attention question clivante et en l’espèce difficilement quantifiable, de savoir qui, du PSG ou de l’OM en France, a les meilleurs supporters ? Trop de critères entrent en jeu pour mesurer la chose avec objectivité, en revanche, les Français ont un avis sur le sujet, qu’ils soient ou non des amateurs de football. Selon un sondage Odoxa pour RTL, ce dimanche en marge du Clasico Paris – Marseille, la majorité penche plutôt à l’avantage des Phocéens.

A l’OM les meilleurs supporters selon les Français…

« Lequel de ces deux clubs (PSG ou OM) a les meilleurs supporters ? », peut-on lire parmi les thèmes abordés. Les Français répondent le club du sud, à 57%, contre 33% pour celui de la capitale. Et pour les amateurs de football, la part grimpe à 65% pour l’Olympique de Marseille. Néanmoins, les 1 005 sondés de 18 ans et plus, représentants la population française, ont exprimé un intérêt plus fort pour le Paris Saint-Germain, à la question de savoir quel est leur club préféré entre les deux rivaux.

… Mais une préférence plutôt donnée au PSG

Telles que le montrent les courbes, les tendances évoluent d’une équipe à une autre dans le temps, ces dernières années. En cet été 2020, elles sont à l’avantage du champion de France à 50% (contre 42%) chez les Français et 55% (41%), pour les amateurs de football.