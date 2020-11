PSG : Plus de 50 000€ le post du PSG sur Instagram

De 62 729 dollars (53 800 €), à 104 548 dollars (89 670 euros), c’est l’estimation du potentiel commercial d’un post du PSG, sur le seul réseau social Instagram. C’est-à-dire l’équivalent de la valorisation en terme d’impact médiatique et promotionnel, d’une seule publication signée du champion de France, sur le réseau social d’images. Donnée que nous avons relevé, à partir de l’outil d’analyse développée par influencermarketinghub.

Plus de 31 millions d’abonnés à la page du PSG

Le Paris Saint-Germain compte 31,57 millions d’abonnés sur sa page, en ce tout début du mois de novembre et le taux d’engagement de ses suiveurs donné à 0,69% et une moyenne de « j’aime » par post à 217 236. Il domine sans partage le championnat de France, sur la plateforme à la propriété de Mark Zuckerberg et concentre à lui seul 80% des abonnés, sur l’ensemble des clubs de la Ligue 1.

Estimation de la valeur commerciale des posts des clubs de la #Ligue1 sur Instagram

> 40M de followers sur les pages de la Ligue

> De 200$ pour Nîmes, à plus de 100 000$ la valorisation des posts du #PSG pour ses partenaires commerciaux pic.twitter.com/DsGc9pMsf4 — Sportune (@Sportunefrance) November 13, 2020

OL et OM suivent, Nîmes plus modeste en Ligue 1

L’OL et l’OM qui suivent en nombre, à 1,7 millions d’abonnés chacun, ont une estimation commerciale proche, de 3 517 à 5 862 dollars pour Lyon et de 3 408 à 5 681, à Marseille (voir notre post Twitter ci-dessus). A l’opposé, l’évaluation la plus modestes de la Ligue 1 est celle du Nîmes Olympique, pour un post valorisé entre 222 et 371 dollars et 43,4 mille abonnés.