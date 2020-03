PSG – Un demi-milliard de recherches internet sur l’année écoulée

De plus en plus populaire sur toute la surface du globe, le PSG est devenu un club très suivi et derrière un volume énorme de requêtes internet associées. Sur l’année écoulée, entre le mois de mars 2019 et février 2020, près d’un demi-milliard de recherches sur les moteurs Google et Bing concernaient le club champion de France. Très exactement, 488 702 852 requête tournée sur le Paris Saint-Germain.

Le PSG 7e marque du sport la plus recherché sur l’année écoulée

Les données sont celles du Powa Index, dans un top 10 des recherches du sport les plus volumineuses au cours des 12 derniers mois. Le PSG est sixième et seule marque française à se glisser dans ce classement. A distance toutefois raisonnable des deux géants d’Espagne, le FC Barcelone et le Real Madrid, qui dominent les clubs de football à plus ou moins 800 millions de recherches. C’est, sinon la NBA qui cartonne le plus, la Ligue de basket nord-américaine dépasse le milliard de requêtes. C’est énorme!